Shakira tras su nuevo tema: “Gracias al grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado”

La separación de Shakira con Gerard Piqué fue muy escandalosatras los rumores de infidelidad del futbolista a la cantante. Este tema le sirvió nuevamente a la artista para monetizar su carrera y volver a la industria musical con nuevos temas como “Te felicito” y “Monotonía”.

Shakira no puso los paños fríos con el vínculo con el padre de sus hijos y fue más allá, lanzando tremendos dardos contra Piqué en la session #53 que compuso junto a Bizarrap y ya alcanzó los 70 millones de reproducciones.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una de las frases contra su ex.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, haciendo alusión al nombre de la nueva pareja del deportista, Clara Chía.

Luego de que la canción se convirtiera en uno de los temas más escuchados a nivel global, la ídola del pop latino escribió un empoderado mensaje en las redes: “Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

