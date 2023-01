Shakira lanzó el challenge del nuevo tema con Bizarrap: la coreo es tendencia en TikTok

Pantallazo

La separación de Shakira con Gerard Piqué fue muy escandalosatras los rumores de infidelidad del futbolista a la cantante. Este tema le sirvió nuevamente a la artista para monetizar su carrera y volver a la industria musical con nuevos temas como “Te felicito” y “Monotonía”.

Shakira no puso los paños fríos con el vínculo con el padre de sus hijos y fue más allá, lanzando tremendos dardos contra Piqué en la session #53 que compuso junto a Bizarrap y ya alcanzó los 153 millones de reproducciones.

Luego de que la canción se convirtiera en uno de los temas más escuchados a nivel global, la ídola del pop latino escribió un empoderado mensaje en las redes: “Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”.

Shakira lanzó el challenge de la coreografía del hit que sacó con Bizarrap y rápidamente el hit se volvió viral en TikTok. “Amando sus creaciones. Encontré este que es de Bella Jose y tenia que intentarlo”, escribió la compositora en Instagram.

“Esto es pa’ que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía, que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento del audio seleccionado donde la colombiana le enseñó los pasos a los usuarios del desafío viral.