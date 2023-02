Shakira contraatacó y disparó contra Gerard Piqué: “Podría matar a mi ex”

Pantallazo

Desde que Shakira se separó de Gerard Piqué, la vida privada de la cantante estuvo muy mira en estos últimos tiempos. En 2022, la estrella colombiana fue a juicio en Barcelona por presunto fraude fiscal y se separó de Gerard Piqué tras los rumores de infidelidad del futbolista a la cantante.

Shakira no se guardó nada y en la session #53 que compuso junto a Bizarrap, y que ya alcanzó los 195 millones de reproducciones, apuntó fuerte, lanzado tremendos dardos contra el padre de sus hijos y su nueva novia, Clara Chía.

Gerard Piqué se hizo cargo de algunas de las frases que la compositora le dedicó y salió en un streaming de la King’s League mostrando un reloj Casio, en referencia a la parte de la canción que dice: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

En otra ocasión, el deportista se burló de la cantante y llegó manejando en un Twingo, haciendo alusión a la parte del hit de la colombiana con Bizarrap que dice: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”.

Shakira redobló la apuesta y subió un video con un picante mensaje dedicado a su expareja. La compositora está fregando el piso y suena el estribillo de la canción de SZA. "I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd I get here?" (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí?).