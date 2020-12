Serie "A Perfect Planet" explora la fuerza de la naturaleza para concienciar

Pantallazo

Narrada por el científico británico Sir David Attenborough, la nueva serie documental "A Perfect Planet" genera conciencia sobre la crisis ambiental con escenarios que explican el poder de la naturaleza y las acciones que deben tomarse para detener el cambio climático.



"Creo que todo el mundo entiende que estamos en un punto crucial en el que pueden suceder grandes desastres, no los podemos detener, pero podemos entender cuáles son (las fuerzas de la naturaleza) y cómo funcionan para cambiarlo", comentó Attenborough en el panel de presentación de la serie.



Dividido en cinco capítulos, cada uno de ellos muestra una poderosa fuerza natural y describe el impacto que tiene en la tierra, así como la forma en la que se relacionan entre sí.



"Queríamos mostrar cómo funciona el mundo, es una gran oportunidad para conocer cómo es que está conectado. Tenemos que verlo como un todo, la serie es una celebración del planeta", apuntó el productor Huw Cordey.



DESASTRE HUMANO



Los volcanes, el Sol, el clima, los océanos y los humanos son las grandes fuerzas que intervienen en el planeta y los que dan nombre a cada capítulo de la serie producida por BBC Studios.



Aunque todos pueden ser devastadores, ha sido la fuerza humana la que ha traído al mundo el desequilibrio ambiental actual y, con ello, grandes desastres naturales.



"La serie llega en un tiempo perfecto, tenemos los ejemplos de los incendios en Australia y California, los huracanes que han golpeado la costa este de Estados Unidos y eso nos ha llevado a cuestionarnos cómo es que los humanos hemos lastimado al planeta perfecto", apuntó el productor ejecutivo Alastair Fothergill.



Esta situación impulsó a los realizadores del documental a dedicar un capítulo a la fuerza devastadora de los humanos.



Dicho episodio irrumpe con el formato de los anteriores al tener a Sir David a cuadro acompañado de otros expertos para explicar temas fundamentales y puntos duros de la realidad.



Sin embargo, a lo largo de "Humans" no solo se explican las atrocidades del hombre, sino que también son expuestas las vías de acción que aún existen y deben tomarse para frenar grandes catástrofes.



"La forma más grande en la que los humanos están cambiando las fuerzas de nuestro planeta es con la producción de CO2 (dióxido de carbono), ese era el punto clave de nuestra narrativa", añadió Fothergill.



PROYECTO PLANETARIO



"A Perfect Planet" se grabó en 31 países de los seis continentes y el rodaje duró cuatro años.



Durante ese tiempo el equipo de producción vivió seis erupciones volcánicas y la cantidad de personas involucradas en el proyecto fueron más de 200.



Los productores resaltaron el papel fundamental de la tecnología, pues gracias a ella se pudieron alcanzar espacios a los que nunca antes habían tenido acceso, como los flamingos del lago Natron en Tanzania, en África.



"Hay tantas secuencias tan maravillosas que me parece casi imposible elegir una, pero creo que el espectáculo de los flamingos es una de las historias más extraordinarios de supervivencia de la naturaleza, fue retratado con imágenes aéreas que nunca antes se habían visto", dijo Attenborough.



Aunque aún no hay fecha de estreno, se espera que el documental llegue a las pantallas de Latinoamérica en 2021 en plataformas digitales por anunciarse.

Fuente: EFE