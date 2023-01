Pantallazo

Selena Gomez tras críticas a su cuerpo: “Estoy un poco gorda, me divertí en vacaciones

Who says

No es la primera vez que Selena Goméz es víctimas de comentarios negativos contra su cuerpo y sufre body shaming, el acto de criticar a alguien de acuerdo a su forma física, talla o apariencia de cuerpo.

La estrella de Hollywood estuvo en la entrega de premios de los Golden Globes, donde estuvo ternada a Mejor Actriz de Comedia en Serie Musical o Comedia por su papel de Mabel en Only murders in the building.

La aparición de la actriz en la alfombra roja hizo que la cantante norteamericana tuviera todo tipo de críticas con respecto a su peso. Gómez respondió en un vivo de Instagram junto a Gracie, su hermana de nueve años. “Estoy un poco gorda en este momento porque me divertí durante las vacaciones”.

Luego desde su cuenta de TikTok, Selena hizo un duro descargo que se volvió viral y apuntó con toda contra los haters.

“Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de cualquier forma. 'Eres muy pequeña', 'estás muy grande', 'eso no te queda bien'”.