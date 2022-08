Sebastián Almada bancó a Tinelli tras sacarse selfies en medio del acto de Francis Andreu

Pantallazo

El humorista uruguayo dijo que pese a que no le gustó que a la cantante le pase eso sostuvo que los desubicados son los que le piden la foto

Sebastián Almada estuvo de invitado en Algo contigo y defendió a Marcelo Tinelli tras la polémica que causó en su homenaje en Punta del Este por pararse en plena performance de Francis Andreu para sacarse selfies con las personas.

"Hay gente que es tan solicitada, que la gente se tiene que ubicar un poco", comenzó el artista charrúa.

"Francis es una genia y tremenda persona. No me gusta que le pasara eso. Los desubicados son los que se paran a sacarse fotos", destacó el músico.

"Hay que estar ahí en el momento", reflexionó Sebastian.

Luego el humorista uruguayo reveló que hay una gran posibilidad que este en el nuevo éxito de Marcelo Tinelli.

"En Argentina me viven proponiendo proyectos. Capaz que me quedo una semana ahí para hacer el programa de Marcelo de Canta conmigo ahora", dijo el actor.

"Marcelo Tinelli me convocó para estar en el panel de los 100 jurados, pero no podía estar yendo y viniendo. Capaz que hago una semana ahí, me divierte el programa", agregó el comediante.