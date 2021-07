Se abre la inscripción de proyectos para los Pitch de Iberseries Platino Industria

Pantallazo

La convocatoria para inscribir proyectos audiovisuales para el IPI Pitch estará abierta hasta el lunes 9 de agosto. El evento, organizado por Iberseries Platino Industria, consistirá en sesiones independientes (pitch, en inglés) de exposición de proyectos de series o películas, con el objetivo de acercar proyectos audiovisuales en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido.

La primera edición de este evento, promovido por la Fundación Secuoya, se celebrará en el centro cultural Matadero, en Madrid, España, entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre.

Los proyectos seleccionados tendrán un pitch one-on-one con representantes de la industria fílmica iberoamericana e invitados a IPI Pitch.

Las empresas invitadas a participar en IPI Pitch son: Ánima, Telemundo Streaming Studios, a Division of NBCUniversal; Under the Milky Way y WarnerMedia Latin America.

"Los meses de confinamiento también han podido ser los de mayor creatividad, donde millones de creadores han pasado más tiempo que nunca frente a sus cuadernos y sus ordenadores", reza el comunicado promocional de la ocasión invitando a los profesionales audiovisuales a anotarse para participar del evento.

La inscripción o registro de los proyectos se realiza a través del enlace habilitado en el área privada profesional (convocatorias abiertas) en www.iberseriesplatinoindustria.com, a la que se accede con el usuario y la contraseña recibidos, tras formalizar el proceso de acreditación en Iberseries Platino Industria.

Esta convocatoria se suma a la de IPI LAB (Taller de Formación de Showrunners), en colaboración con Casa de América, que contará con las tutorías de los guionistas españoles Curro Royo ("Hernán") y Alba Lucio ("Dos Vidas"), y la asesoría de la colombiana Juana Uribe, showrunner de "Escobar". La convocatoria a IPI Lab está abierta desde el pasado 1 de julio.

