Schwarzenegger participará en póstuma serie infantil animada de Stan Lee

Pantallazo

Este proyecto será una coproducción de Genius Brands, POW! Entertainment y Schwarzenegger's Oak Productions. Arnold Schwarzenegger será productor ejecutivo y dará voz al protagonista de esta serie que promete ser perfecta para el público más joven, según informa la web especializada Cine Premiere.

"¡Es un honor y un privilegio trabajar con Genius Brands y POW! Entertainment en esta nueva serie; la cual ayuda a continuar con el legado creativo de Stan, al presentar este nuevo grupo de superhéroes a niños en edad preescolar de todo el mundo. Stan Lee's Superhero Kindergarten no sólo tendrá comedia y acción, ¡sino que hay muchas lecciones valiosas que aprender a lo largo del camino! Para mí es un orgullo particular el hecho de que no sólo estoy enseñando a los niños a usar sus superpoderes, sino que también les estoy impartiendo valiosas lecciones a los niños de todo el mundo sobre la importancia de la salud, el ejercicio y la nutrición", dijo el actor y productor, en declaraciones a Variety.

Stan Lee's Superhero Kindergarten es la historia de Arnold Armstrong (Arnold Schwarzenegger), un profesor de gimnasia común que obtiene superpoderes cuando la Tierra pasa por un polvo producto de la estela de un misterioso cometa. Ante esto, Armstrong se convierte en el Capitán Courage, el mayor protector de la Tierra. Sin embargo, tras enfrentarse a un archienemigo, el Capitán Courage pierde sus poderes y abandona su carrera de superhéroe. Pero todo vuelve a cambiar cuando se registra el surgimiento de niños con superpoderes y Arnold se convierte en profesor de la nueva generación de superhéroes.

Esta serie animada será escrita por Fabian Nicieza, a quien conocemos por su trabajo en Deadpool. Según Andy Heyward, CEO de Genius Brands, planean un cameo de Stan Lee por cada episodio, con el objetivo de generar la misma expectativa del público en las películas de Marvel Studios con la aparición de Lee.