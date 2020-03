Pantallazo

Sansa Stark a la Avispa de Marvel: "Me importa una mierda tu libertad"

Hace unos días, la actriz de "Lost" y "Ant-Man y La Avispa", Evangeline Lilly, fue tendencia en las redes sociales por sus desafortunados comentarios sobre el coronavirus y la recomendación de las autoridades sanitarias de aislarse lo máximo posible.

La actriz alegó que valoraba "la libertad por encima de la vida", y a cambio recibió fuertes críticas de sus fans, a los que ahora se suma Sophie Turner. La actriz de "Juego de tronos" cargó contra su compañera de profesión por su irresponsabilidad social por no respetar la cuarentena.

"Quédense en casa, no sean estúpidos, incluso si valoran su libertad, no sé, cuenten su salud", dijo Turner en un directo de Instagram, en un claro dardo lanzado a Lilly y al resto de personas que piensan que el aislamiento es voluntario, o no es necesario.

Turner, conocida por su papel como Sansa Stark en "Juego de tronos", continuó destacando la importancia de evitar el contacto con otras personas, sobre todo con aquellas consideradas en riesgo, como los ancianos y los niños, y el deber de cada ciudadano de respetar las medidas de seguridad para evitar que el COVID-19 siga expandiéndose como una pandemia.

"Me importa una mierda tu libertad", continuó refiriéndose directamente a los desafortunados comentarios de Lilly. "Al hacer esto, podrías infectar a otras personas, a personas vulnerables de tu alrededor. Así que quédense en casa muchachos. Ni es genial ni es más inteligente. Y ese es el té", concluyó señalando la publicación de la actriz de "Lost" en la que aparecía una taza de té y explicaba que estaba dejando a sus hijos en clases de gimnasia.

(con información de Europa Press)