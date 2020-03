Sam Neill, sin poder rodar "Jurassic World", manda ánimos durante la pandemia

Pantallazo

"Si estás en casa seguro estás haciendo cosas tontas como yo, si no estás en casa entonces eres esencial, (y por ello) te bendigo", dice el actor neozelandés de 72 años y nacido en Irlanda en un vídeo publicado este martes en Instagram.

Neill, quien confirmó recientemente que la filmación de "Jurassic World: Dominion" ha sido suspendida por la pandemia, explica en clave de broma que sus amigos le han pedido que haga cualquier cosa menos cantar, antes de interpretar "Blues for Mama" y pedirle perdón a Nina Simone.

DON’T BE FRIGHTENED! Here’s a little light entertainment to ease your mind if you’re in #LockdownForLove #CoronaLockdown #WeWillPrevail . Ease your mind for a moment - breathe out anxiety, breath in hope. (

Um ... thinking I sound like some dud self styled guru , sorry ) pic.twitter.com/1Cqww9nUHv — Sam Neill (@TwoPaddocks) March 28, 2020

"No soy bueno, eso es obvio pero quizá es un respiro tonto en este momento frente a todo el estrés y la incertidumbre. Lo principal es que te mantengas a salvo, seguro en casa y que hagas lo mejor para que se reduzca la tasa de infecciones", comentó.

En Twitter, Neill, también protagonista del galardonado filme "El piano", aparece en un video con un gato llamado Boo, que lo trata con "absoluto desprecio", al insistir después en la necesidad de guardar distancia física para evitar contagios.

THE DISDAIN OF CATS . Yes , I’m staying with a cat that treats me with utter contempt . Well , two can play at that game buster ! Hope you’re all staying safe, well , socially distanced but connected ... and well regarded by pets . ( I’m actually really really super nice to Boo) pic.twitter.com/RLM79KS593 — Sam Neill (@TwoPaddocks) March 31, 2020

En otros vídeos, Neill aparece cantando "Creep" de Radiohead, imitando al emblemático kookabarra australiano, un ave que parece reír a carcajadas, así como contando cuentos infantiles y recitando poemas.

HOW ARE YOU ? Trying times indeed. But , this might cheer you up a bit ... anyway that’s the idea. And if it doesn’t... sorreeee. #StayHomeSaveLives Also - I’ve found this helps a lot - I keep informed of course. But I hardly watch the news now - and I feel so much better #Sing pic.twitter.com/F8gzDI435Y — Sam Neill (@TwoPaddocks) March 27, 2020

Neill, quien también habla sobre vinos, tiene un viñedo llamado Two Paddocks en Nueva Zelanda, país al que no puede entrar debido a que cerró sus fronteras.

"Estoy en Australia hasta que termine, así que el mantenerme en contacto con la granja, con la familia y los amigos desperdigados por todo el mundo es realmente importante. Y reírte por supuesto", indica.

"La separación es dura y el rodear con tus brazos a la gente sería hermoso, pero desafortunadamente es la última cosa que podemos hacer ahora. De todos modos, cuídate, se cuidadoso y conserva el optimismo", agregó el actor, cuyos videos se han viralizado.

(con información de EFE)