Sale a la luz la primera imagen de "Killers of the Flower Moon", con DiCaprio y Gladstone

Leonardo Di Caprio difundió este lunes la primera imagen de “Killers of the Flower Moon”, la película que coprotagonizará con Robert De Niro, que dirige Martin Scorsese y produce Apple Studios.

El film trata sobre una serie de "accidentes", envenenamientos y tiroteos que mataron a miembros de la nación india Osage en 1920. En la fotografía, DiCaprio, que interpreta a Ernest Burkhart, aparece junto a Lily Gladstone, que interpreta a Mollie Burkhart, una mujer Osage que se enamora de él. La mayoría de los integrantes de la familia Osage eran beneficiarios de una fortuna inesperada después de que se descubriera petróleo en su reserva de Oklahoma.

Actúan en "Killers of the Flower Moon", además de los tres mencionados, Jesse Plemons, así como Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson y muchos otros.

Scorsese produce y dirige “Killers of the Flower Moon” para Apple Studios a partir de un guión de Eric Roth y Scorsese. Junto a Scorsese, están produciendo Dan Friedkin y Bradley Thomas de Imperative Entertainment, y DiCaprio y Appian Way Productions.

