Sacha Baron Cohen demanda a empresa de cannabis medicinal por usar su imagen

Sacha Baron Cohen, quien saltara a la fama por la película "Borat", entabló querella contra una empresa que utilizó su imagen para promover el uso de marihuana medicinal en Massachusetts.

Según publicara la web noticiosa TMZ, la compañía Solar Therapeutics instaló una valla publicitaria en una carretera interestatal estadounidense. En el tablero se podía ver la imagen del personaje de Cohen junto a la frase: "¡Es genial!".

Sacha Baron Cohen is suing a Massachusetts cannabis company for $9 million for using his likeness on this billboard. pic.twitter.com/V3Xb88JdHW