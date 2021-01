Sabina al cruce de Bosé, Bunbury y negacionistas en general: “Es una secta”

Pantallazo

Desde prácticamente el principio de la pandemia, el cantante español Miguel Bosé (64 años) se convirtió en el gran defensor de las teorías más disparatadas sobre el coronavirus, llegando a decir que ha sido creado para vacunar a la población e implantarle microchips para controlarlos. También se ha distinguido por rechazar el uso de tapabocas y a renegar del uso de las mascarillas.

Sobre las teorías de Bosé ha hablado Joaquín Sabina (71 años) en una entrevista en la revista "Esquire". También se refirió a la postura del músico Enrique Bunbury, por Enrique Bunbury, quien coincidía en mucho con lo expresado por Bosé y también insinuaba que Bill Gates quiere dominar el mundo. Al ser preguntado por las opiniones de sus compañeros de profesión, Sabina no dudaba en tacharlas de secta.

"Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta", expresó.

"A mí no me asusta la muerte, pero sí el deterioro, la dependencia. Mi padre murió de Alzheimer, y eso me aterroriza. Nunca jamás pensé llegar a los 71 años haciendo giras, cantando, escribiendo canciones... Es un regalo de la vida que no creo haber merecido", añadió el artista, según recoge Los Ángeles Time.

En cuanto a la posibilidad de recibir la vacuna, se mostró dispuesto, peor no desesperado.

"Sí lo he pensado. Por edad y por problemas de pulmón por culpa del tabaquismo, estoy en zona de riesgo. Pero tampoco voy a hacer cola", manifestó.