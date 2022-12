Rusito González reveló qué le dijo Luis Lacalle Pou sobre su imitación

Pantallazo

Gastón Rusito González es uno de los comunicadores uruguayos que, además de desempeñarse como conductor de televisión, tiene una larga trayectoria en el Carnaval. Tanto en 2020 como en 2022 imitó al presidente Luis Lacalle Pou en los parodistas Los Muchachos, lo que le valió el reconocimiento del público y del parodiado.

El humorista estuvo de invitado en el programa de Copiloto de lujo, conducido por Richard Galeano, y el comediante recordó la parodia que le hizo Rusito al político uruguayo, donde terminó bailando con Carolina Cosse en el Teatro de Verano . El video se volvió viral en las redes sociales.

“Carnaval siempre fue muy generoso conmigo. El público siempre me dio cariño. Lo que pasa en Carnaval no pasa en ningún género artístico en el año. El hincha de Carnaval te transmite amor constantemente. Lo de Lacalle Pou fue un quiebre, sin ninguna duda. Yo olfateaba que iba a ser un personaje de actualidad que iba a pegar muy bien. La imitación es una caricatura. Lo vi y dije: 'lo puedo sacar'. Cuando lo tiré por primera vez en el ensayo explotaba”, comenzó.

“Hasta el mismo presidente lo tomó como respeto, lo toman bien. No fue una falta de respeto. Cuando lo hice el primer año, no había ejerciendo, recién iba asumir. Lo políticos siempre te dan la letra”, agregó.

Luego, el conductor destacó que no le sorprendió que no haya ido el presidente a verlo. “Estaba por asumir, tenía otras obligaciones, capaz que un poco de miedo de lo que siempre se dice que en el Carnaval son más frenteamplistas. En el Carnaval somos muy respetuosos”.

Finalmente, el actor reveló el comentario que le hizo Lacalle Pou sobre su imitación cuando se lo encontró en un evento.“Creo que si iba no pasaba nada, más allá de una bobaba. Me lo crucé en un evento que yo fui a animar de rugby y me dice: 'Bo, te felicito! Mirá que yo me lo tomé en una buena la imitación porque yo me rio de los demás, entonces, me gusta reírme de mí mismo'. Yo creo que en la vida hay más papistas que el papa. Ellos están sobre el bien y el mal”, cerró Rusito.