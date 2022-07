Pantallazo

Rusherking explicó la frase de "me fui mundial" para hablar de la China Suárez

El cantante dijo que uso ese dicho porque no podía creer que terminó en pareja con una "mujer increíble" como la actriz.

Ruskerking estuvo en el programa de FiloNews y finalmente explicó el significado oculto de la famosa frase "me fui mundial" para hablar de su relación con la China Suárez.

"Esa frase, no sé en qué momento apareció en nuestras vidas. Es una frase que se hizo viral, ahora por lo que dije", comenzó el trapero.

"Es como cuando la rompés con algo. Cuando no podés creer que te pasa algo, y decís 'me fui mundial'. Nació así", argumentó Rusherking.

"Cuando me entrevistó ese chabón, yo dije 'me fui mundial' porque conocí a una persona, a una mujer, increíble. Y dije 'me fui mundial. La rompí'", cerró el cantante.