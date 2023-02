Pantallazo

Rowinsky tras su regreso a “Buscadores”: “Gorzy me llamó continuamente para que volviera”

El 17 de agosto de 2022, el panelista uruguayo radicado en Miami, Jorge Rowinsky, tuvo un altercado con su compañero de Buscadores —emitido por Canal 5 —, Alberto Silva, tras decirle: “No te rías, maricón de mierda”. Segundos después, Sergio Gorzy, quien conduce el programa, pidió calma, pero el panelista se fue.

El lunes 29 de agosto, cinco días después del episodio, Rowinsky anunció que se iría del programa. “A mí nadie me despidió de Buscadores”, aclaró el periodista a Pantallazo. “Me fui solo porque entendí que había sido una falta grave de mi parte”, agregó.

Según Rowinsky, en “cuanto razonó” entendió que “había cometido un error feo, no un errorcito”. “Para mí, fue un error muy grande. Un veterano de 25 mil batallas como soy no puede cometer un error de esa naturaleza”, expresó.

Eso, para el penalista, merecía una “sanción”. Antes de que el programa lo hiciera “como correspondía”, lo hizo él, “porque era consciente de lo que había pasado”. Sin embargo, nunca supo cuándo iba a volver.

El 6 de febrero de 2023, lo hizo, Rowisnky volvió y, según dice, su “vuelta” está “centrada en Sergio Gorzy”. “Durante estos seis meses me llamó continuamente para que yo volviera. Un día, supongo yo, me agarró frágil, me explicó las condiciones y dije que estaba de acuerdo”, contó.

Aunque, aclaró: “Vuelvo a Buscadores porque no debí haberme ido nunca. No soy fundador, porque yo ya vivía en Estados Unidos cuando salió, pero enseguida empecé a colaborar con el programa”.

“Toda la historia de Buscadores forma parte de mi vida”, expresó el panelista.

“Sergio se propuso que yo volviera. No fue por un tema de mejorar o desmejorar el programa, porque funcionó los seis meses en los que yo no estuve, eso es importante decirlo. Por encima del periodista, del panelista, está el programa, que es lo que vale. Muchos entraron y muchos se fueron, no sería el último que se fue”, dijo.

“Pero, para mí, fue un alivio y una alegría enorme reencontrarme con mis compañeros, algunos nuevos, y seguir en esto que para mí, más que una pasión, es una forma de estar vinculado al Uruguay”, concluyó.