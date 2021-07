Romina Richi y su relación con Gonzalo Valenzuela: “Si puede pasar algo, pasa”

Pantallazo

El actor chileno y expareja de Juana Viale Gonzalo Valenzuela viajó a Argentina para visitar a sus hijos y para cumplir con compromisos laborales. No obstante, también fue a ver la obra de José María Muscari "Sex".

En ese evento, se mostró muy cariñoso con Romina Richi, una de las actrices del espectáculo y participante de La Academia. El productor y panelista de La Previa de la Academia Gabriel Fernández aprovechó a la artista en un móvil y le preguntó por las fotos junto al actor chileno.

"Siempre es un festejo hacer la obra Sex. Martín (Salwe, un notero) me preguntó si el fin de semana hubo pasión y le dije que sí, que siempre hay pasión", indicó en el pasar de las preguntas.

En otro pasaje, Lizardo Ponce le preguntó si estaba enamorada y si era correspondida. Ella contestó que no está enamorada, que tiene amigos que ama, pero que no es el "enamoramiento pasional que conocemos".

En este momento, el productor Fernández le preguntó sobre si con Valenzuela "tiene derechos": ¿Es una amistad con derechos?", le preguntó. "Sí, obvio", contestó la artista. El periodista volvió a preguntar: "¿Desde hace mucho?", al tiempo que ella respondió que hace mil años que se conocen.

Consultada sobre si es posible dar una paso más, Romina contestó que "así está bien" ya que "no quiere tener novio" en estos momento porque no tiene tiempo. En esta línea, aclaró que no es un "touch and go" y les preguntó a los periodistas si querían saber si tenía o no relaciones sexuales con el chileno.

"¡Tanta vuelta! Somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro, y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?", se preguntó.

Finalmente, le preguntaron cuántos amigos con derechos tiene y contestó que los está contando, pero aclaró, entre risas, que los puede contar con los dedos de una mano.