Romina Malaspina Vs. Agustina Kämpfer: “Vos estás (en la tele) por Boudou y por Rial”

Días atrás una ex Gran Hermano convertida en Chica del Clima, Romina Malaspina, apareció dando datos de Wall Street en Canal 26 de Argentina con un sugerente top calado que dejaba ver sus pechos.

La controvertida prenda dio que hablar en las redes y varios programas de televisión, entre ellos Nosotros a la mañana, donde Agustina Kämpfer fue muy crítica con Malaspina y el canal.

"Buscan estereotipar el cuerpo femenino. Al día de hoy en el que las mujeres de los medios del segmento informativo estamos luchando por equidad en los medios. Cuando hay muchísimas mujeres formadas, especializadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza, se quedan sin trabajo", disparó.

"No vamos a discutir su belleza ni cuando decide exhibirse, pero la ponen a hablar de temas que no tiene absolutamente nada de idea, no sabe lo que está pasando con Wall Street, ni lo que sube ni lo que baja. Romina está ahí porque está buena. ¿Les parece que tenía algo de idea de lo que estaba diciendo?", agregó.

Enterada de la opinión de Kämpfer sobre su vestimenta, la joven le dedicó unos cuantos mensajes en sus redes.

"LAS QUE CRITICAN SIEMPRE SON LAS PEORES. Muy lindo culito Kampfer. Vos estás en tu programa por eso también por lo que veo. Ah no! Cierto que vos estás por Boudou y por Rial. Por cierto encontraste los papeles?", escribió picante en su cuenta de Twitter.

MUCHAS QUE CRITICAN LA VERDAD QUE ME GUSTARÍA QUE PRIMERO LE DEN EXPLICACIONES A LA JUSTICIA DEL PUEBLO ARGENTINO. RISDIIIICULA https://t.co/ElM10hUPLw — Romina Malaspina ???? (@romimalaspina7) June 19, 2020