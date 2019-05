Rodrigo Romano: “Me dolió mucho la forma en que me cesaron de Tenfield”

Pantallazo

El periodista deportivo Rodrigo Romano visitó el programa Punto de Partida, emitido por DIRECTV Sports, donde habló de diversos temas, desde su infancia y la crianza de sus abuelos en el barrio La Blanqueada, los relatos en el recreo de la escuela y su carrera en los medios, hasta su polémico alejamiento de la empresa Tenfield, donde trabajó por más de 20 años.



"Era un buen estudiante, pero muy inquieto. Me encantaban las matemáticas, siempre fui un obsesivo por los números, y estuve a punto de empezar la carrera de contador. Es una de las cosas que más me arrepiento", cuenta.



Especialista en fechas importantes, recuerda como si fuese hoy el día que cumplió nueve años, 24 de setiembre de 1985, cuando Uruguay le ganó a Perú 2 a 0 con goles de Ruben Sosa y clasificó al Mundial de México. Sus abuelos habían organizado un cumpleaños con sus compañeros de tercero. "Me encerré en mi cuarto y me puse a relatar el partido de la Selección". Esos fueron los comienzos de lo que se convirtió luego en su profesión.



Comenzó su carrera en 1994 en Radio Universal, transmitiendo básquetbol en el equipo de Alberto Sonsol. Tenía 15 años.



En el año 1999 comenzó a trabajar en Tenfield y el primer partido que relató de Uruguay fue contra Costa Rica, en agosto de ese año, cuando dirigía Daniel Passarella. El último en un medio convencional fue en noviembre de 2018 ante Francia. En total fueron 223 partidos de Selección.



"Mi enfermedad fue siempre la Selección. Nunca fui un tipo de tribuna ni de cuadros de fines de semana. Relatar a Uruguay es lo más grande que hay, no hay una sensación que se iguale. Estos 20 años han sido maravillosos", señala Romano, para quien el partido del Mundial 2014 contra Inglaterra, con la vuelta de Luis Suárez, y la final de la Copa América 2011 en Argentina, cuando Uruguay salió campeón, fueron de los más emocionantes.



"Uno de los partidos en el que más grité fue en octubre 2009, en las eliminatorias de Sudáfrica, en Quito, cuando Forlán metió un gol de penal. El otro, sin duda, es el penal de Martín Cáceres por los cuartos de final de la Copa América 2001, en Santa Fé contra Argentina", agregó.



Romano también habló sobre su relación con Juan Carlos Scelza, con quien trabajó durante muchos años y hoy es su amigo. "Es un tipo con un humor muy sarcástico pero muy servicial".



En relación a su desvinculación con Tenfield en 2018, el periodista comentó que se enteró de la decisión a través de su colega Alberto Sonsol.



"La empresa mandó un telegrama al estudio de mi abogado y nunca lo recibí. Dos días después me llamó Alberto y me contó que lo habían convocado para tener una reunión por esa situación. Me dolió mucho la forma en que me cesaron", manifestó.



Sin embargo, reconoció que es una empresa que permite a sus colaboradores desarrollarse periodísticamente. "Siempre les deseo lo mejor a mis compañeros y amigos que aún tengo allí", añadió.



Consultado sobre el conflicto surgido entre los jugadores de fútbol y Tenfield, Romano expresó haberse sentido afectado por la problemática.



"Yo veía que era una problemática que no se sabía dónde iba a terminar. Tuve una conversación con una persona importante de la empresa, porque entendía que no podíamos estar peleados con los jugadores, porque eran la materia prima de nuestro trabajo", relató.



El invitado también se refirió a la publicación reciente de algunos videos de carácter personal que lo involucraban.



"Fue difícil, no tanto para mí, sino para mi entorno familiar. Mi hija fue víctima de un bulliyng extremadamente salvaje durante varios días. Me sorprendió mucho el apoyo de la gente. Hasta el día de hoy me dicen ‘vamo' arriba, no le aflojes. Estoy recomenzando mi vida en muchos aspectos. Siempre en todas las situaciones hay que ver el vaso medio lleno", reflexionó.