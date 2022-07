Rodrigo Lussich quebrado porque quiere ser papá: "Voy a cumplir 50 y no sé si voy a poder"

Pantallazo

Las declaraciones de Lizy Tagliani donde manifestó que quería ser madre le llegaron profundamente al corazón de Rodrigo Lussich.

En el programa de Socios del espectáculo, el periodista uruguayo se movilizó con una fuerte confesión sobre su deseo de tener hijos.

“Lizy me identifica y me moviliza mucho. Ella habló de la maternidad como ‘no perderse la oportunidad de que alguien dependa de vos en la vida’. Yo creo que la maternidad y la paternidad es una gran renuncia al egoísmo. Yo, que me lo he planteado y me toca de cerca, la veo a Lizy y me siento identificado”, empezó el conductor.

“Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi, que es alguien a quien quiero enormemente y es mi familia”, dijo.

“Me moviliza escucharla a Lizy y yo no soy de lágrima fácil. No quiero llorar y no va a pasar, pero no pasa por ahí. No es un efecto de buscar la lágrima. Simplemente me toca y les hablo con la sinceridad con que les hablo siempre. Con lo bueno y con lo malo”, aseguró.

“Me toca porque me parece un paso fundamental. Voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder, si seré capaz. Lo trato, lo elaboro, lo llevo a terapia y no sé si seré capaz de dar ese paso profundamente. Es por miedo, seguramente”, detalló.

“Seguramente es algo de egoísmo. Hay una actitud de mirarse el ombligo permanentemente y cuando tenés un hijo, tu ombligo va a parar a la quinta estratósfera”, finalizó.