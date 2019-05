Rocío Oliva y su actual relación con Diego Maradona: "Seguimos en contacto permanente"

Pantallazo

Después de varias versiones que corrieron durante los últimos días, Rocío Oliva mantuvo esta tarde un diálogo telefónico con "Intrusos" (AméricaTV) y hablo de todo y de todos.

Separada desde hace más de cinco meses de Diego Maradona, la joven futbolista que inició una demanda contra su ex solicitándole una compensación económica por los seis años de relación, fue contundente al referirse al exfutbolista: "Seguimos en contacto permanente".

"No creo que sea necesario verlo, sé que está bien, cada tanto hablamos un 'hola, ¿cómo estás?' y punto", indicó Rocío, que fue señalada como la tercera en discordia y el motivo por el cual Verónica Ojeda y el pequeño Dieguito Fernando volvieron a Buenos Aires.

"Yo hablé cuando estaba en México, no sabía quién estaba allá con él. Me enteré después por Twitter que ella se fue de México por mí y ahí le pregunté a Diego. Él fue clarísimo, me dijo: 'es que ella (por Ojeda) no entendió nada, no tengo nada con ella, puedo hablar con Rocío, Florencia, Marta o Gimena'. Así que si se enojó porque habló conmigo, problema suyo, no es mi tema. Él dijo en todos los medios que estaba solo", aseguró.

En esa línea, le consultaron si en este último tiempo le mandó fotos hot a Diego, dado que ese habría sido otro de los desencadenantes del enojo de Verónica con Maradona. Pero Oliva lo negó rotundamente: "No sé si ustedes dijeron que yo le mandaba fotos desnudas... Pero no, nunca le mandaría fotos íntimas mías, menos a Diego. Ustedes saben lo que es el mundo de él, agarran una foto mía y salgo en todos los diarios. No sería tan tonta de hacer una cosa así. Además no corresponde, estoy separada".