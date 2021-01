Rocío Oliva habla de su vida y cuenta que quiere ser actriz

Pantallazo

"Estuve 7 años con Diego, que serían 30 con la intensidad que hubo. Tengo muchísimos recuerdos lindos con Diego. Esa parte de jugar el fútbol y compartir la misma pasión, ir a ver partidos o viajar a algún lugar del mundo por el fútbol", dijo Rocío Oliva.

Invitada al programa Los Mammones, que conduce Jey Mammon en la noche de América, Oliva se refirió a su futuro profesional: "Hoy me considero periodista y me divierto mucho en Polémica", pero "A mi gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción", agregó.

La rubia es actualmente panelista de "Polémica en el Bar", programa que también se emite por América y protagonizó algunos cruces con las hijas de Maradona.