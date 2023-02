Pantallazo

Robert Moré se desvinculó del programa Noche D10: “Desde noviembre no se cobra”

Robert Moré escribió un contundente descargo contra el productor de Noche D10, el programa que el actor hacía junto a Karina Vignola y Gaspar Valverde, que se transmite en el canal de DirectTV y Radio Nacional 1130AM.

“Por esta vía comunico mi desvinculación del programa Noche D10 producido por Luis Betarte. Es insostenible la continua promesa del pago y la ausencia del mismo”, comenzó Moré.

“Desde noviembre no se cobra, no se permite facturar porque no tiene plata para el IVA. Soy uno más en una larga lista”, destacó el artista uruguayo en el descargo que compartió en sus redes sociales.

“Varias veces en mi vida las cosas no salieron y las deudas siempre se refinaciaron, solo es cuestión de voluntad. No es el caso del señor Luis Betarte, quien, con total impunidad, miente prometiendo fechas que no cumple. Ya están en camino las acciones judiciales y en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Una pena”, agregó.

Luego, Moré compartió una imagen del productor acompañada de las siguientes palabras: “Me sumo a la larga lista de damnificados y engañados por este productor”.

Por esta vía comunico mi desvinculación del programa NocheD10 producido por Luis Betarte. Es insostenible la continua promesa del pago y la ausencia del mismo. Desde noviembre no se cobra, no se permite facturar porque no tiene plata para el iva.

Soy uno más en una larga lista — robert moré (@robertmoreactor) February 13, 2023

Con uds Luis Betarte , productor de NocheD10, deudor contumaz, todo el proceso desde setiembre se incumplió lo estipulado en el contrato. Dice que el programa es viable y no paga. Me sumo a la larga lista de damnificados y engañados por este productor. pic.twitter.com/EiqD3TQ9kn — robert moré (@robertmoreactor) February 13, 2023