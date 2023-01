Robert Moré dado de alta tras operación de vesícula: “¡Listo para comer arroz blanco!”

Pantallazo

Robert Moré es uno de los actores uruguayos que nunca estuvo ajeno a los temas de opinión pública y nunca se guardó nada. Meses atrás, el artista uruguayo estuvo en un mano a mano con el conductor Richard Galeano, para el programa Copiloto de lujo, en el que el comunicador, fiel a su estilo picante, criticó la gestión de Lacalle Pou como presidente y calificó a Graciela Bianchi como “funcional a tapar los quilombos” del Gobierno actual.

El humorista se refirió al caso Astesiano, el escándalo de la falsificación de pasaportes en el que está involucrado el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou y dijo que, “en un país serio, el presidente se tendría que haber ido”.

Desde redes sociales, Robert Moré anunció que estuvo internado y lo operaron de la vesícula. “Buen día haraganes, al final el covid no era covid, o sea sí, pero no, y resulta que me opero (creo) ahorita, manden sus macumbitas para que todo salga bien y quede como un cyborg”, fueron las palabras del comediante previo a entrar al quirófano.

“Ya sin vesícula. Gracias totales al personal de Cosem y la gente del Evangélico, que encima me aguantan encovichado y se visten de astronautas para cuidarme. Qué fuerza de voluntad laburar con todo ese trajerío con este calor y estar de buen humor”, relató el actor.

Luego, Moré comunicó que la operación salió de manera exitosa y que ya podía regresar a su casa. “Libre. Me dieron el alta, ¡ya estoy listo para comer ese arroz blanco!”, fueron las palabras del artista uruguayo.

Buen día haraganes, al final el covid no era covid, o sea si, pero no, y resulta que me opero (creo) ahorita, manden sus macumbitas para que todo salga bien y quede como un cyborg

Opiti, ya sin vesicula. gracias totales al personal de cosem y la gente del evangélico que encima me aguantan encovichado y se visten de astronautas para cuidarme.

Que fuerza de voluntad laburar con todo ese trajerio con este calor y estar de buen humor.

Libreeeeee

Me dieron el alta, ya estoy listo para comer ese arroz blanco!