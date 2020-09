Robert Downey Jr. (Iron Man) confirma su futuro en el Universo Marvel

Pantallazo

No volverá a ser Iron Man. Más de un año después del estreno de Endgame, película que sirvió como crepuscular final de la mayoría de Vengadores originales, Robert Downey Jr. confirmó que, efectivamente, su trabajo en el Universo Marvel terminó.

Por si no había quedado claro tras su heróico sacrificio en la última contienda contra Thanos, donde efectuó un tercer chasquido que hizo que el Titán Loco y todas sus tropas se evaporasen, el actor confirmó en una entrevista que su versión de Tony Stark se retiró oficialmente.

En una entrevista con Smartless Podcast se le preguntó a la estrella de Vengadores cómo estaba llevando su vida en familia ahora que Iron Man ya no es un activo en el UCM. "Ya está todo hecho", dijo simplemente Downey Jr., resumiendo en una sola frase el futuro de Tony Stark en el cine, que básicamente es ninguno.

Sin embargo, esto no debe desalentar a los fans del actor, ya que, aunque su trabajo en las películas Marvel ha finalizado, se rumorea que Downey Jr. prestará su voz al personaje en la serie animada de Disney+ 'What If...?'.

Además, las filtraciones también apuntan a que Iron Man tendrá una última escena en Viuda Negra, reciclada del metraje grabado en su día de Capitán América: Civil War, que llegará a los cines el próximo octubre tras los retrasos producidos por la pandemia de coronavirus.

Con información de Europa Press