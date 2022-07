Ricky Martin tras acusaciones de su sobrino: "Fui víctima de una mentira"

Pantallazo

Luego que la Justicia de Puerto Rico archivara su causa contra su sobrino por violencia sexual, el manager de Ricky Martin subió un video del cantante rompiendo el silencio.

"Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las dos últimas semanas, fui víctima de la mentira", comenzó el ídolo latino.

"Estoy frente a las cámaras hoy porque realmente necesito hablar para poder comenzar mi proceso de curación. Durante dos semanas, no se me permitió defenderme porque estaba siguiendo un procedimiento en el que la ley me obligaba a no hablar hasta que estuviera frente a un juez", sostuvo el artista boricua.

"Gracias a Dios estas afirmaciones se demostraron falsas, pero voy a decir la verdad.Ha sido muy doloroso. Ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No se lo deseo a nadie", destacó el músico.

"Desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. Hoy me toca sanar porque estoy muy muy muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino", aseguró la estrella de Hollywood.

"Gracias a todos mis amigos. Gracias a todos los fans que siempre han creído en mí. No saben la fuerza que me han dado con cada comentario que han escrito en las redes sociales. Les deseo amor y luz y allá vamos, con la misma fuerza y pasión. Que Dios los bendiga a todos", finalizó Ricky.