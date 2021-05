Richard Galeano ante desplante de Fabián Cardozo: “Es totalmente contradictorio”

Pantallazo

El despido de Eduardo Preve como coordinador general del Informativo Subrayado de Canal 10 generó un gran debate en las redes sociales, principalmente luego de que la Asociación de Prensa del Uruguay emitiera un comunicado en el Día de la Libertad de Prensa manifestando su rechazo a esta decisión por parte del canal y adjudicando una responsabilidad política a la decisión.



Este martes, el periodista Richard Galeano, conductor de Hacemos lo que podemos de radio Universal, expresó que quería entrevistar a Preve en el programa, pero entendía que tuviera "el teléfono apagado". Su segunda opción era contar con la palabra del presidente de APU, Fabián Cardozo, sin embargo, este se negó a participar puesto que la Asociación no ofrecerá notas más allá del comunicado y de una entrevista que ofreció este lunes a una radio argentina.



"¿Cómo se llega a este documento? ¿Cómo se puede afirmar que hubo llamadas de gente de alto cargo del Gobierno? ¿Quiénes son? Porque si no ocurrió y es hacer política desde los medios me parece horrible; y si ocurrió me parece que estaría bueno saberlo. Me parece totalmente contradictorio que la asociación que representa a los comunicadores de nuestro país se llame a silencio cuando tira semejante bomba en el día de la libertad de prensa. Si no se tiene nada que esconder, esto lo tendría que estar hablando con todo el mundo", agregó el comunicador.



"Me queda un gusto a poco. [...] En el último tiempo hubo 49 denuncias de periodistas por persecución por parte del Gobierno, yo personalmente lo desconozco porque no soy del palo del periodismo político, pero me gustaría saber más", agregó Galeano.



Luego manifestó que Cardozo ha hecho cosas "lamentables" como "cumplir el mandado de Kreimerman" (recordando el episodio en TNU en 2019).



"En vez de defender está cortando la libertad de un comunicador de estar al aire. Pero claro, no me gusta la dualidad de criterio que está teniendo APU porque si atacás a cierto rango político te defienden pero si atacás a otro no", sentenció.