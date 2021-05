Ricardo Darín y su fallido intento de vacunarse en Uruguay: “De todos modos ya está”

Pantallazo

El actor intentó anotarse en nuestro país pero el sistema no se lo permitió. Su esposa, Florencia Bas, tiene turno para este domingo.

No te vistas que no vas

Argentina ha atravesado diversas polémicas desde que comenzó el plan de vacunación contra la covid-19. Primero fue la famosa "vacunación VIP", donde personas famosas recibieron dosis sin haber entrado en la lista de espera y la moda del momento es, para quienes tienen más recursos, viajar a Estados Unidos a recibir la vacuna.

En el caso de algunas celebridades de la vecina orilla, la vacuna en Uruguay fue su opción por tener doble residencia. Susana Giménez y su hija ya fueron inoculadas con Pfizer y Sinovac, respectivamente, en Maldonado.

Otro actor que hizo el intento de vacunarse en nuestro país fue Ricardo Darín junto a su esposa Florencia Bas.

"Flor y yo nos cuidamos tanto que nunca tuvimos esa ansiedad por la vacuna, entendiendo que había mucha gente adelante nuestro con verdadera urgencia y necesidad, no solo por las edades sino por problemas preexistentes. Yo lo único que hice en esa dirección fue intentar meterme en la página de vacunación de Uruguay. Porque tenemos una casa allá y habíamos empezado los trámites de residencia; a ella la página la aceptó y a mí no", comentó en diálogo con el programa Mientras Tanto de 89.5 FM del Plata.

"Hice un par de averiguaciones, pero no se pudo resolver. A Flor sí le dieron turno, lamentablemente no la podemos cumplir porque es este domingo y no podemos ir, queremos ver si se puede reagendar para más adelante", agregó el artista.

"Lo que me decía la página es que estaba cometiendo un error en la documentación, de todos modos ya está", manifestó Darín quien, a su regreso a Buenos Aires pudo entrar en el padrón de mayores de 60 para recibir la Sputnik V y ya le suministraron la primera dosis.