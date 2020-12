Rial sobre More y Rocío: "No creo que haya sido un buen padre"

Pantallazo

En un mano a mano para el programa de Secretos Verdaderos, Rial habla a corazón abierto de la crianza de sus hijas.

"Ahora Morena está en Córdoba. Tampoco quiero meterme. A veces hay que mantener distancia. Cuando venís golpeado, a veces la distancia también es un síntoma de amor. No es fácil equilibrar las cosas", comienza el conductor.

"Yo, la verdad, si hago un balance, no creo que haya sido un buen padre. No creo que sea un buen esposo, que lo haya sido y lo sea ahora... A veces veo cosas y digo 'podría haber mejorado muchas cosas. Podría haber criado a mis hijas de otra manera'. Yo me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena. Es mi responsabilidad. Yo asumí la paternidad 100 por 100, pero nunca hice de madre. Ese lugar es imposible. El hombre no puede ocupar ese lugar, no nos da la cabeza, el sentimiento". Y agregó: "A mí me tocó no delegar y no sé si lo hice bien. Yo todavía cargo con mucha culpa, con mucha responsabilidad. Yo no sé si algunas cosas las hice bien", agrega.

"Creo que las peleas son reproches, también. Algunos exagerados, algunos injustos. Pero los padres son los huesos donde vienen a afilar los dientes los hijos. Nosotros somos donde descargan, putean, y lo que nos pasa es que nuestras peleas se hace públicas. ¿Si me duele? Horrores. En cada pelea siento que voy perdiendo años de vida. Es mi gran miedo siempre, el cuerpo responde. Al cuerpo hay que cuidarlo mucho", cierra el periodista.