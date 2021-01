Reunión en Punta del Este entre Fer Vázquez y Raúl Mieres, “El Conde” de la Bachata

Pantallazo

Mientras Fer Vázquez prepara su estrategia de relanzamiento en el mercado norteamericano y latino, estuvo de vacaciones por la península. Hace unos días, en un reconocido hotel de Punta del Este, se dio una inesperada reunión entre el exlíder de Rombai y "El Conde".

Fer le comentó cómo fue el proceso de grabación en pandemia para la versión remix de "Si me tomo una cerveza", recientemente lanzada junto a otros referentes musicales de la región.

Mientras, "El Conde", que ha alcanzado el podio en el mercado americano dentro de un género difícil como es La Bachata con su tema "Vuelve por favor", le contó cómo fue ese largo proceso: "Llegue a Estados Unidos para trabajar en la construcción y de tanto en tanto concurría a un karaoke para entonar algunas estrofas, ya que canto desde niño. Soy de familia de músicos, mi abuelo era guitarrista de Julio Sosa y de Alfredo Zitarrosa. Tuve años muy duros trabajando como obrero, pero yo seguía cantando de forma amateur, era mi desenchufe. Hasta que un día un productor se acercó a preguntarme si yo era profesional, que quería representarme y armarme unos shows. Le dije que sí y el resto fue magia. Y desde 2012 que me dedico solo a la música siendo reconocido dentro del género musical La Bachata, que es oriundo de Centroamérica, y que los críticos dicen me he adaptado muy bien a ese ritmo".

Raúl Mieres está de vacaciones por unos días y no descarta hacer algún show para sus seguidores en Montevideo o Punta del Este.

Por Gustavo Descalzi