Retiraron busto de caudillo turco por parecerse al actor que lo interpreta en una novela

El actor turco Engin Altan Düzyatan se parece tanto a Ertugrul, el caudillo turco del siglo XIII al que interpreta en una popular telenovela, que ha generado una polémica tal que ha acabado provocando que se retire una estatua del histórico personaje.

El debate empezó casi inmediatamente después de que el Ayuntamiento de Ordu, una ciudad en la costa del Mar Negro, colocara el pasado jueves en una plaza una serie de 20 bustos de bronce de "personajes históricos turcos", informa el diario Hürriyet.

Los vecinos notaron de inmediato que Ertugrul, padre del fundador de la dinastía otomana y del que no hay retratos de época, se parece enormemente a Düzyatan, que encarna a este personaje en la telenovela "Resurrección: Ertugrul", que fue muy popular en América Latina y se incluye en el catálogo de Netflix.

La alcaldía, en manos del partido islamista AKP, argumentó que el debate la había "inquietado" y ha optado por quitar el busto, además de destituir a dos cargos municipales responsables del proyecto.

Following the removal of Ertugrul bust in Ordu at the National Garden, Cultural Affairs Director Zabit Yön and Departmental Manager Abdullah Özkan were suspended. pic.twitter.com/NtzWy6zBZZ