Renovarán “His Dark Materials” por una tercera temporada

HBO y BBC One renovaron la serie dramática His Dark Materials para una tercera temporada, según anunció Francesca Orsi, Vicepresidente de Programación de HBO. La producción de la tercera temporada de ocho episodios está estipulada para comenzar en Cardiff en 2021.

"Traer a la televisión el trabajo de Phillip Pullman, que es épico, intrincado y culturalmente resonante ha sido un enorme privilegio", comentó Orsi. "Agradecemos a nuestros increíbles socios de BBC y a todo el equipo de Bad Wolf, liderado por la incansable Jane Tranter, por su trabajo excepcional en las primeras dos temporadas. Esperamos completar la trilogía con este capítulo final en el viaje de Lyra." "Ha sido una alegría ver como His Dark Materials unió a la audiencia de todas las edades de la televisión británica en BBC One y BBC iPlayer", dijo Ben Irving, Commissioning Editor de BBC Drama en Gales. "Los fans de los increíbles libros de Phillip Pullman y también los que recién llegan a ellos, han sido cautivados por las aventuras de Lyra y Will a través de múltiples mundos. Estamos emoncionados porque podrán continuar su viaje en una tercera serie de este drama bellamente realizado. Agradecemos a nuestros socios en HBO y el dedicado equipo creativo de Bad Wolf por hacer una serie icónica que se seguirá viendo y disfrutando en la BBC en los próximos años." "His Dark Materials ha sido una verdadera experiencia global de televisión y un hito en mi carrera personal", aseguró Jane Tranter, Productora Ejecutiva. "El equipo creativo de Bad Wolf en Cardiff hizo posible lo imposible y trajo a la vida los mundos de Philip Pullman. Ver ese arduo trabajo y dedicación aplaudidos y celebrados por lo fans alrededor del mundo, ha hecho que todo ese trabajo duro valga la pena. Nada de esto hubiera sido posible sin el maravilloso compromiso y convicción de la BBC y HBO. Estoy entusiasmada, emocionada y honrada por estar trabajando en la tercera parte de la trilogía de Philip Pullman con su apoyo y aliento. Diolch*."

Adaptada de la galardonada trilogía homónima de Philip Pullman, considerada una obra maestra moderna de ficción imaginativa, His Dark Materials regresó con su segunda temporda de siete episodios en noviembre de 2020. La serie sigue a Lyra (Dafne Keen), una aparentemente común pero valiente joven de otro mundo. La temporada dos compienza cuando Lyra, angustiada por la muerte de su mejor amigo, se embarca en un viaje en una ciudad abandonada extraña y misteriosa. Allí, se encuentra con Will (Amir Wilson), un joven de otro mundo que también escapa de un pasado complejo. Lyra y Will descubren que sus destinos están ligados para reunir a Will con su padre, pero su camino se frustra constantemente mientras una guerra comienza a gestarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter (Ruth Wilson) busca a Lyra, decidida a llevarla a casa a toda costa. La revista GQ calificó a esta temporada de His Dark Materials como "un enorme éxito", mientras que la revista Paste la celebró como "más épica que nunca". Mashable elogió al "elenco absorbente"del show, mientras que Slashfilm aseguró que ver esta temporada es "esencial".

His Dark Materials culmina su segunda temporada el lunes 28 de diciembre a las 23:00hs. en HBO. Los episodios de la temporada 1 y 2 están disponibles en HBO GO. El elenco regular de la segunda temporada incluye a Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas y Lin-Manuel Miranda. Entre los nuevos miembros del elenco de esta temporada se incluyen Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

His Dark Materials está producida por Bad Wolf en asociación con New Line Cinema para BBC One y HBO. Los productores ejecutivos son Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins y Julie Gardner para Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper; Deborah Forte, Toby Emmerich y Carolyn Blackwood para New Line Cinema; y Ben Irving para BBC.