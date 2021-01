Recomendados de Cablevisión para los próximos días: de todo para elegir

Pantallazo

MIÉRCOLES

ME VOY A COMER EL MUNDO PROVENZA | Desde el miércoles 6, 22 h por El Gourmet.

Un nuevo destino para la periodista viajera Verónica Zumalacárregui: La Provenza francesa. Un viaje que comienza en Avignon donde la sorprende la costumbre de desayunar ostras con vino blanco y donde también prueba un clásico estofado francés. Después llega a Isle Sur la Sorgue conocido por sus numerosos anticuarios donde disfruta la sopa con pesto, y más tarde en Gordes , un mítico ratatouille. Un viaje lleno de bohemia y sabores.



SÁBADO

THE WAY BACK | Sábado 9, 22 h por HBO. Disponible el lunes siguiente en On Demand de Flow.



COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 | Sábado 9, 22 h por FOX Premium Movies.



SIFY GAMES NUEVA TEMPORADA | Desde el sábado 9, 23 h por SYFY.

Toda la información sobre videojuegos para los gamers de la vieja y nueva escuela. Ya sea que buscas noticias de software, hardware, convenciones, campeonatos de E-Sports o datos curiosos.



DOMINGO

LOS VISITANTES | Desde el domingo 10, 22 h por HBO. Disponible cada capítulo al día siguiente en on demand de Flow.

Unos destellos de luz aparecen en el mar y personas del pasado emergen al presente. Estos individuos del pasado ahora deberán luchar por integrarse a la sociedad moderna.



LUNES

CANDICE RENOIR TEMPORADA 2 | Desde el lunes 11 a la medianoche por AXN. Disponible cada capítulo al día siguiente de su estreno en On Demand de Flow.

Candice Renoir es madre de cuatro hijos y decide retomar su profesión de policía después de haber estado sin trabajar durante 10 años. Ella luchará para ganar la aceptación de sus colegas y ponerse al tanto de la tecnología.



MARTES

SOLOS NUEVA TEMPORADA | Desde el martes 12, 21.50 h por History.

Diez expertos en supervivencia son dejados en lugares extremadamente remotos. Con muy poco equipamiento, ellos deben usar sus años de experiencia para intentar sobrevivir en la naturaleza.



SECRETO EN LOS OCÉANOS | Desde el martes 12, 22 h por Nat Geo.

Secreto en los Océanos se sumerge en lo desconocido; una serie verdaderamente épica y original que lleva la aventura submarina y la ilustración de las ciencias de la tierra a una era completamente nueva. La exploración ambiciosa, los avances en la investigación y la tecnología innovadora significan que las Ciencias de la Tierra y la Historia dan un paso adelante para exponer pruebas ocultas de los misterios submarinos más asombrosos, como nunca antes se habían visto.