Reclamos y filtraciones: el conflictivo chat de los hijos de Maradona

Pantallazo

Que los hijos de Maradona no se llevan, no es noticia. Sin embargo, parecía que todos buscaban un fin común: que se sepa la verdad sobre la muerte de su papá.

El 29 de noviembre, Jana Maradona creó un grupo de Whatsapp con sus hermanos Dalma, Gianinna, Diego Junior y la mamá de Dieguito Fernando, Verónica Ojeda para poder comentar todo lo relacionado con Diego de forma privada.

A pesar de esto, parece que la comunicación no fue muy fluida y se siguió filtrando información a la prensa.

"No voy a permitir que este sea un caso para la tele y nos tengan boludeándonos", escribió Dalma el día que se enteró por la prensa que Jana se había presentado ante la Justicia para iniciar la sucesión.

"Todos queremos lo mismo: que se sepa la verdad. Cuidemos las formas y la exposición del caso. Tengo un hijo de 11 años que lee y escucha. No se merece que cualquiera diga que su abuelo se podría haber salvado de haber hecho las cosas distintas", dice Giannina en otro mensaje, difundido en el programa Los ángeles de la mañana.

Además, Dalma decidió salir del grupo con sus hermanos cuando se filtró al programa Intrusos un audio de Matías Morla.

"Tengo un montón de cosas como para que Rial tenga el audio que mandó Morla, solo se lo reenvié a ustedes. No sé cuál es el fin pero me rompe mucho las pelotas que todo sea tan público cuando es algo privado... Lamentablemente este grupo no va más. Es el único lugar donde estaba el audio. Nos comunicamos individualmente".