Rating de radios: No toquen nada y Darwin Desbocatti lideran las mañanas periodísticas

El Buró de Radios del Uruguay difundió este martes los datos sobre la medición de audiencia en las principales radios del país por franja horaria.

Las radios que lideran el ranking de emisoras por la mañana son FM Inolvidable, Aire FM y Radio Disney, frecuencias que, fundamentalmente, transmiten música.

Si se consideran los programas periodísticos de la mañana de lunes a viernes en FM, el prime time de estos formatos, lidera FM Del Sol, desde la hora 7 con Doble Click, conducido por Paula Barquet y Lucía Brocal, y No Toquen Nada de 8 a 12, el programa conducido por Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.

El pico de audiencia del periodístico se da sobre la hora 9 (superando todos los días los 4 puntos, si se considera también la retransmisión por El Espectador), cuando irrumpe al aire Darwin Desbocatti, el personaje que interpreta Carlos Tanco.

Un punto de rating equivale a unos 12.000 oyentes, y la medición fue realizada entre agosto y setiembre de este año.

El programa conducido por Ignacio Álvarez, La pecera (Azul FM), con picos de 2,79 (miércoles a las 11), y La cosas en su sitio, coconducido por Juan Miguel Carzolio e Ileana da Silva en Radio Sarandí, son los otros dos periodísticos más escuchados entre la hora 9 y las 12, según el Buró de Radios.

En cuanto a las AM, la más escuchada de lunes a viernes en la mañana es Montecarlo, seguida por Sarandí y Sport 890, que alternan el segundo y tercer lugar dependiendo el día de la semana.

El pico semanal de la radio periodística con más audiencia se da durante Informativo Sarandí, coconducido por Aldo Silva, Laura Rodríguez y Gabriel Pereyra, los martes a la hora 8, con 2,63 puntos.



Integran el Buró las siguientes radios: Carve 850 AM, El Espectador 810 AM, Montecarlo 930 AM, Oriental 770 AM, Sarandí 690 AM, Aire 100.3 FM, Azul 101.9 FM, Azul Punta 93.5 FM, Concierto Urbana 92.5 FM, Disney 91.9 FM, Futura 91.1 FM, Metrópolis 104.9 FM, Océano 93.9 FM, Oldies 90.3 FM, Radiocero 104.3 FM y Radiocero Punta 101.5 FM.

