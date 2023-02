Rapero mexicano Aczino: “No me gusta la temática del reguetón”, es “música de fondo”

Pantallazo

El rapero mexicano Aczino, considerado el mejor freestyler hispanohablante de todos los tiempos, admite que no le gusta la temática del reguetón.



“No me gusta la temática del reguetón. Este lado de cosificar totalmente, de ofender, decir 'eres mi perra'. No me veo haciendo eso porque no va con mi perfil. Soy un padre de familia, soy más de otra onda, pero no descarto hacer ritmos diferentes”, explica a EFE el único tricampeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla.



Mauricio Hernández, nombre de pila de Aczino, asegura que si alguna vez se decidiera a grabar un reguetón, lo haría con su sello “ingenioso” con el que se presenta en las batallas de improvisación.



“Creo que si hiciera algo, sería como mi estilo, no haría algo queriendo vender algo que no soy, o sería un ‘ghost rider’ (vengador fantasma) o algo en lo que yo me sintiera bien de rapearlo, ingenioso”, dice Hernández, quien afina los últimos detalles para el lanzamiento de su nuevo disco, El G.O.A.T., el quinto álbum de su carrera.



Su nuevo proyecto, que se estrenará el próximo 20 de abril, contará con colaboraciones de otros raperos mexicanos destacados como Gera MX y Santa Fe Klan.



“El freestyle es la pureza de cómo sale y en las canciones es como un freestyle pero pulido: ‘esto no va, lo borro, queda mejor esta palabra’. Si yo pudiera hacer esto en mi ‘freestyle’, sería increíble”, añade Aczino, de 31 años.



El oriundo de Nezahualcóyotl afirma que, aunque la mayor parte de su vida ha hecho canciones, no es una faceta suya tan conocida.



“No quiero decir que soy uno más del montón (en la música), pero no soy alguien que haya hecho un cambio en el sonido. Yo hago rap clásico, no soy alguien que traiga una vanguardia con otro ritmo, cosa que en el freestyle sí fuimos la vanguardia que llevó al freestyle de ser algo desorganizado a ser lo que es ahora”, indica.



En ascenso



Ahora que ya está consagrado en las batallas de improvisación, Aczino promete dedicarle más tiempo a su carrera musical, que a su parecer va en ascenso.



“En las batallas se trata de competir, mi papel es ser un depredador. En la música busco abarcar más, tocar más lados, escribir cosas positivas, tristes. Soy muy poco de escribir de fiestas, como para pasar el rato. Soy más específico, de contar una historia, lucirme con mis habilidades, hacer malabares”, dice.



Además, Aczino considera que la música urbana mexicana no ha llegado a los niveles de popularidad alcanzados por la de Puerto Rico y Colombia porque no es “música de fondo como” el reguetón.



“Una canción mainstream puede estar sonando de fondo y no te das cuenta. Hay otras canciones que tienes que analizar lo que están diciendo, darle vueltas. Gera MX tiene mucho punchline, muchas metáforas”, añade.



Asimismo, Mauricio Hernández cree que el género urbano de su país está lleno de modismos que no se entienden en otras naciones, algo que sí han logrado los raperos y reguetoneros puertorriqueños y colombianos.



·Yo trato hacer algo más entendible al mundo, pero creo que Bad Bunny y ellos hablan cosas universales, ‘vamos al VIP’, ‘vamos a tomarnos un selfie’. Usan su jerga poco. En México somos más de ‘qué tranza mi carnal’, ‘al chile’, ‘ya te la sabanas’. Solo nos entendemos nosotros”, señala..

