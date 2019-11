Rapero T.I. pide al ginecólogo de su hija que “chequee” su himen

Pantallazo

Clifford Joseph Harris Jr., más conocido como T.I. sorprendió con una declaración en el podcast Ladies Like Us.

Le preguntaron al rapero si hablaba de sexo con sus hijas y este dijo que no solo hablaba, sino que investigaba si su hija de 18 años sigue siendo virgen.

"No solo tuvimos la conversación. Sino que además, tenemos visitas anuales al ginecólogo para chequear su himen. Sí, yo voy con ella", disparó.

Según el rapero, el ginecólogo de su hija mantiene "un alto nivel de profesionalismo". "Me dice, 'señor, para compartirle información necesito su firma' y yo miro a mi hija y le digo '¿puedes firmar esto, así el doctor puede compartir tu información conmigo? ¿O hay algo que no quieres que me entere?'", agregó.

Ante su ignorancia, las conductoras del ciclo le aclararon al cantante que el himen no es en absoluto una prueba exacta de virginidad, ya que puede romperse de otras formas. "Voy con el médico y le digo, 'mire Doc, ella no anda a caballo, no anda en bicicleta, no hace deportes. Solo chequee el himen por favor, y deme mis resultados de manera expeditiva", cerró él.