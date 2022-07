Rafael Dufour denunció a Pepe Cibrián: "Abusó sexualmente de mí con dos taxi boys"

Pantallazo

A partir de las denuncias de maltrato contra Pepe Cibrián, Rafael Dufour hizo una nota para A la tarde y contó la horrible experiencia que tuvo con el artista argentino.

"Lamentablemente tuve esa situación en mi vida. Fui engañado por él por una falsa promesa laboral", comenzó el productor teatral uruguayo.

"Cuando me presentaron a Cibrián quedó impactado conmigo a nivel estético y de imagen. Me invitó a su casa de Chihuahua porque me quería conocer más", destacó.

"Cuando fui, vi que subían taxi boys de Maldonado para tener sexo con él, eran menores de edad", reveló.

"Era el sueño de mi vida llegar a Buenos Aires como vestuarista. Me llama para trabajar y fui a su apartamento de Argentina. Cuando estaba ahí diseñado para la obra de teatro que iba a estrenar, se meten dos chongos a la habitación y me llama. Cuando voy, veo en el reflejo del televisor una película porno y a Pepe acostado, desnudo...", dijo sorprendido.

"Pepe quería que yo tuviera relaciones sexuales con él y yo me negué. En un momento los taxi boys me tiran a la cama y me empiezan a sacar la ropa. Tuve una situación forzada por tres personas. Abusaron de mí", reveló a flor de piel.

"Pepe Cibrián me da asco. Me manosearon y me tocaron todo. Pepe Cibrián tocó mis genitales en esa lucha que yo no quería nada. Pepe en el rol gay es pasivo", lanzó.

"Pepe Cibrián es un psicópata, un manipulador y un perverso. Es un viejo degenerado y depravado", concluyó Rafael Dufour.

?? El duro testimonio de Rafael Dufour, denunciante de Pepe Cibrián: "Abusaron de mí en su casa"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/MaS1W8TAuX — América TV (@AmericaTV) July 29, 2022