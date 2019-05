Qué hay de cierto (y de falso) en la serie Chernobyl de HBO

Pantallazo

Tras el peor accidente ocurrido en una planta nuclear hasta nuestros días, la ciudad entera de Pripyat, en la antigua URSS, debió ser evacuada debido a los altísimos niveles de radiación. Corría el año 1986, eran los últimos tiempos de la Unión Soviética, y los funcionarios de entonces restaron importancia al incidente. Sin embargo, hasta hoy los científicos siguen trabajando para medir y entender el alcance del incidente.

El hecho concreto es que uno de los reactores de la planta se abrió, liberando en el aire una gran cantidad de material radiactivo. Los humos tóxicos no solo contaminaron la vegetación local y el suministro de agua, sino que también envenenaron a los residentes cercanos, algunos de los cuales desarrollaron cáncer. De hecho, la nube radioactiva atravesó las fronteras de Ucrania

A los tres meses del desastre, más de 30 personas habían muerto a consecuencia de su exposición a la radicación.

"Solo podemos estimar los efectos reales en la vida de las personas", afirma Jan Haverkamp, experto en energía nuclear de Greenpeace,, agregando que la tragedia probablemente tuvo un impacto relevante en cientos de miles de personas.

Mientras desarrollaba la nueva serie de HBO, "Chernobyl", el escritor y productor Craig Mazin abordó con precaución los elementos conflictivos del episodio

En su mayor parte, el documental es inquietantemente exacto, con la excepción de algunas libertades artísticas. El medio estadounidense Business Insider analizó algunos de los principales puntos de la trama de la serie para determinar dónde se narra la verdad y dónde se transita por el mito. El resultado es el siguiente:

Advertencia: a partir de aquí se incluyen spoilers de los episodios 1 al 4 de la serie.















HECHO: Los soviéticos intentaron usar robots para limpiar el desastre, pero finalmente recurrieron al trabajo humano.

En una escena horrorosa en el episodio 4, varios hombres lanzan bloques de grafito radioactivo desde el techo de la central eléctrica, lo que la serie llama "el lugar más peligroso de la Tierra". En la vida real, se pidió a los hombres que despejaran 100 toneladas de escombros radioactivos del área.

En una conferencia en 1990, el funcionario que supervisó los esfuerzos de limpieza, Yuri Semiolenko, dijo que los soviéticos habían intentado inicialmente limpiar el sitio con robots controlados a distancia. Cuando las máquinas comenzaron a descomponerse en la atmósfera tóxica, los funcionarios recurrieron al trabajo humano.

Aunque los robots estadounidenses avanzados podrían haber ayudado a la descontaminación, las tensiones entre los dos países disuadieron a Ucrania de pedir ayuda.

MITO: Una física nuclear soviética llamada Ulana Khomyuk ayudó a organizar la limpieza.

Uno de los personajes principales de la serie, la física nuclear soviética Ulana Khomyuk, es en realidad una amalgama de muchos científicos nucleares involucrados en la limpieza de Chernóbil.

Para Mazin, colocar un personaje femenino en el centro de la investigación tenía sentido histórico.

"En el área de la ciencia los soviéticos eran en realidad más progresistas que nosotros", dijo Mazin a Variety. "La Unión Soviética tenía un gran porcentaje de mujeres médicas".



HECHO: Se ordenó a los escuadrones disparar a los animales, por estar contaminados con niveles elevados de radiación.

Una de las escenas más angustiosas llega en el episodio cuatro, "La felicidad de toda la humanidad", cuando un escuadrón de tres personas tiene la tarea de disparar a animales callejeros cerca del sitio del reactor.

Aproximadamente 36 horas después de la explosión, a los residentes de Pripyat se les dio solo 50 minutos para recoger sus pertenencias y abordar la multitud de autobuses que habían venido para llevárselos. A nadie se le permitió subir sus mascotas.

Los residentes inicialmente creyeron que volverían después de tres días, pero la mudanza resultó ser permanente. Mientras los perros huérfanos vagaban por la ciudad abandonada, se ordenó a los escuadrones que los mataran para evitar la propagación de la contaminación.

Alrededor de 300 perros callejeros aún permanecen en la zona de exclusión de Chernobyl, pero pocos superan los seis años debido al envenenamiento por radiación.



MITO: Una explosión de vapor después del desastre podría haber dejado a gran parte de Europa inhabitable.

A raíz de la explosión inicial, los físicos nucleares temieron una segunda explosión causada por la fusión del corio -magma radiactivo- al entrar en contacto con el agua subterránea.

En el segundo episodio, Khomyuk informa a la URSS que una explosión de esa clase tendría una fuerza de entre 2 y 4 megatones, lo que eliminaría "a toda la población de Kiev y una parte de Minsk". La emisión de radiación, agrega, "afectaría a toda la Ucrania soviética, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y la mayor parte de Alemania Oriental".

Haverkamp dijo que hay demasiadas hipótesis consideradas en este escenario.

"No estaban salvando al mundo", dijo. "Esa situación podría darse si todo el corio se derretía en el agua subterránea", pero cuando el corio comienza a fundirse, lo hace "de una manera muy desigual".

La afirmación de que una segunda explosión tendría una fuerza de hasta 4 megatones es "una exageración", concluyó.

HECHO: Un joven bombero con una esposa embarazada murió en un hospital poco después de la explosión.

El bombero Vasily Ignatenko y su esposa, Lyudmilla, tenían programado irse a Bielorrusia la mañana de la explosión, pero sus planes desaprecieron cuando Vasily se dirigió a la planta de energía alrededor de la 1:30 am. Él prometió despertar a su esposa cuando llegara a casa. pero su grave envenenamiento por radiación lo obligó a ser llevado al hospital.

Cuando Lyudmilla visitó a su esposo, se le ordenó que no lo tocara. "Si empiezas a llorar, te echaré de inmediato", dijo el bombero a su esposa, según recordó ésta en el libro "Voces de Chernobyl".

Lyudmilla estaba embarazada en ese momento, pero le mintió al radiólogo para ver a su esposo. Vasily murió 14 días después del accidente y fue enterrado, como muestra la serie, en un ataúd de zinc. El documental incluso muestra a Lyudmilla llevando los zapatos de su difunto esposo, ya que no pudieron ponérselos en sus inflamados pies.

Lyudmilla finalmente dio a luz a su bebé, quien murió cuatro horas después de nacer.

MITO: Un helicóptero se estrelló porque voló demasiado cerca del núcleo del reactor dañado.

El accidente del helicóptero en el episodio 2 no es completamente falso: ocurrió, pero no de la forma como se lo presenta. El siniestro se produjo dos semanas después del accidente y no el mismo día, como se muestra en la serie.

En la serie, el helicóptero parece ser derribado por el núcleo radioactivo. "Están demasiado cerca", dice Legasov, justo antes de que el helicóptero comience a caer.

Pero Haverkamp dijo que la radiación no fue la causa del fatal accidente del helicóptero. Imágenes de archivo muestran al helicóptero chocando con una grúa y cayendo luego.

El experto explicó que si bien los movimientos de aire que rodeaban el reactor eran impredecibles, lo que hizo que el helicóptero cayera fue su impacto con la grúa.