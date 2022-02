Puglia tras críticas: “No voy a permitir más injurias y calumnias contra mi persona”

Pantallazo

El empresario y cocinero Sergio Puglia respondió en una misiva a los dichos de Antonella Fialho, referente del colectivo trans Campesinas Rebeldes, contra el comunicador ante su participación en el Carnaval de Melo (Cerro Largo).

“No vamos a permitir más injurias y calumnias contra nuestra persona ni contra nuestra actividad profesional, ni ningún tipo de acto de discriminación que afecte nuestro honor y dignidad como persona”, señaló Puglia en una misiva a la que accedió Montevideo Portal.

En declaraciones a Canal 12 de Melo Fialho dijo que se decidió declarar a Puglia “persona non grata”. “Buen cocinero debe ser, pero no representa al carnaval ni a la diversidad”, expresó.

“La aseguró que yo había hablado ´muy mal sobre la diversidad´ en particular cuando estuvo sobre la mesa ´el tema de la Ley Trans´. Es tal el grado de falsedades e injurias del cual he sido objeto a raíz de estas afirmaciones, que me veo obligado a aclarar que jamás he hablado mal del mundo ni de la ley trans, muy por el contrario, siempre hemos promovido, desde nuestro rol de comunicador, con acciones positivas y proactivas la difusión de las propuestas y de las actividades del colectivo en todo el país, participando activamente de la Campaña Nacional para una Ley Integral para Personas Trans en Uruguay”, aseveró Puglia.

Puglia destaca que su participación activa en torno a esta ley fue dado a conocer en la cuenta de Twitter “LeyTransYa”, en el tweet que se adjunta.

¡En unas horas!

A las 13 hs. nuestra compañera Josefina Gonzalez estará en la mesa de Sergio Puglia hablándonos de la necesidad de esta Ley Integral para Personas Trans.

???No te lo pierdas???#LeyTransYA pic.twitter.com/ejFUH1EO73 — LeyTransYa ?? (@leytransya) September 22, 2018

“En distintos Programas de Puglia Invita en Televisión abierta, así como en nuestro programa de radio, hemos abierto nuestro espacio para que distintos referentes de los colectivos como Sergio Miranda, Colette Spinelli, Marcela Pini, Josefina González fueran protagonistas, y tuvieran el espacio que, por derecho, les corresponde, abriendo puertas, a pesar de las dificultades, por todos conocidas”, expresó el comunicador.

“Basta visitar la página web del medio de comunicación donde se emite el programa para acceder a las grabaciones, que hablan por sí solas. Agradezco, asimismo, las innumerables muestras de apoyo que he recibido publicamente y en privado por este nuevo ataque a mi persona y a mi trabajo”, añadió.

“No vamos a permitir más injurias y calumnias contra nuestra persona ni contra nuestra actividad profesional, ni ningún tipo de acto de discriminación que afecte nuestro honor y dignidad como persona, lamentando profundamente que todos estos ataques, tengan, seguramente, un móvil político, que lejos de engrandecer una causa legítima, no hagan más que deslegitimarla públicamente”, concluyó Puglia.