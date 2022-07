Pantallazo

Puglia explotó contra Julio Ríos: “¡A mí no me insultes porque te tiro una copa!”

En la noche de este viernes, el comunicador Sergio Puglia hizo honor al programa Polémica en el bar (Canal 10), que integra como panelista.

Cuando su colega, el periodista deportivo Julio Ríos, estaba explicando el altercado en torno al paro del fútbol dictado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (gremio de los jugadores), Puglia le replicó que no comprendía de qué hablaba. “Yo no entiendo nada de lo que dice este hombre hace media hora”, precisó.

En respuesta, Ríos le recriminó que no le hable “despectivamente” al tratarlo de “este hombre”. “Si no sabés entonces por lo menos respetá. Yo a vos te respeto”, dijo el relator.

Así comenzaron un tire y afloje hasta que Ríos dijo la frase disparadora: “La Mirtha Legrand uruguaya”, dijo sobre Puglia, en referencia a la conductora de televisión argentina.

Allí, Puglia explotó en rabia. “A MÍ NO ME INSULTES PORQUE TE TIRO UNA COPA. A MÍ NO ME TOMES EL PELO”, gritó el comunicador al tiempo que se levantó de su silla para dirigirse hacia Ríos.

Mientras Puglia vociferaba a su colega, el conductor del programa, Jorge Piñeyrúa, intentaba frenarlo, con poco resultado.

“A MÍ NO ME DIGAS LA MIRTA LEGRAND URUGUAYA. A MÍ NO ME INSULTES PORQUE ESO ES DISCRIMINACIÓN. SOS UN ATREVIDO. SOS UN A-TRE-VI-DO. DEJATE DE ESTUPIDECES. YO ME LLAMO SERGIO PUGLIA, NO SOY LA MIRTA LEGRAND Y ADEMÁS A MÍ NO ME HABLES EN FEMENINO”, le recriminó al periodista deportivo.

Ríos, quien reconoció su error, intentó disculparse, pero Puglia no lo aceptaba: “No hay disculpas que valgan”, le incriminó.

Una vez que se logró calmar un poco, ya sentado, la cámara apuntó a Julio Ríos, quien pudo justificar sus dichos. “No fue para ese lado que apunté. Apunté a tu estándar o tu trayectoria o a los años que llevás, te pido las disculpas del caso y lo hago públicamente”, sostuvo.

Luego de una pauta publicitaria, Puglia —ya en sus cabales— habló sobre el episodio.

“El programa continúa y quiero pedirle disculpas a la teleaudiencia. No fue correcta la reacción que tuve. Estoy muy bien eh. Está bien que el aspecto y la reacción fue capaz que un poco desmedida, pero me sentí ofendido. Pero independientemente de eso también quiero decir que esto es un programa en el que todos tenemos que guardar la compostura y yo hoy la perdí por un segundo. Le pido a Julio Ríos que me disculpe también y le acepto la disculpa. Y que la cosa siga adelante”.

Y así, los panelistas y el conductor le aplaudieron y el programa siguió.

