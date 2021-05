Pantallazo

Pomiés sobre encuesta de informativos: “Ibope vende ese informe, yo no lo vendí a nadie”

Esta semana se dio a conocer que, según la última encuesta de Cifra, el noticiero en horario central de Telemundo es el más visto del país. Este dato dista del informe oficial que hace Kantar Ibope Media para medir el rating y que en los últimos años ha dado siempre como vencedor a Subrayado de Canal 10.

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, detalló el porqué de estos datos: " Nosotros no nos dedicamos a medir audiencia. Pero regularmente medimos el consumo de medios, en las mismas encuestas de intención de voto, porque nos sirve de información para nuestros clientes, conocer los perfiles de los usuarios de las redes y otros datos", resaltó la experta en estadística en diálogo con el programa radial Hacemos lo que podemos de Universal.

Pomiés detalló que para la encuesta se utilizó el método de recordación, con una muestra de 802 personas mayores de 18 años en todo el país, un dato a resaltar en contraste con las mediciones de Ibope que solo se toman en Montevideo.

"Marca una diferencia con las últimas mediciones de Ibope, pero es bastante estable en nuestras mediciones. Comparando estos datos con octubre de 2019, julio de 2020 y ahora. Nos da primero Telemundo en Montevideo el 31%; en segundo Subrayado con 25% y 15% Telenoche. En el interior da también está primero Telemundo con 25%", agregó la directora de Cifra.

Consultada por la transparencia de la encuesta, Pomiés resaltó que estos datos no surgieron de una encuesta específica para medios, sino de encuestas para analizar perfiles: "Ibope vende ese informe, yo no se lo vendí a nadie, lo tengo como información extra para los clientes. En todas las encuestas mido algún consumo de medios. Le pregunto si usa redes sociales, si mira el noticiero, si compra diarios... Yo no vendo específicamente esta medición de audiencia".

Finalmente, expresó que la muestra es pequeña porque los costos de encuestar son muy altos, pero aun así el margen de error no variaría significativamente si los encuestados fueran más. "Abrir la encuesta no te baja el margen de error. Sí te da más posibilidades para mirar al interior de más grupos. Hacer una encuesta de 5000 casos en Uruguay es inviable económicamente. Siempre a los encuestadores nos gustaría hacer una encuesta más grande pero no hay cliente que pague eso. Es más importante preparar bien la muestra".