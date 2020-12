Polémicos dichos del Gucci sobre la violencia contra la mujer: “Mueren hombres y mujeres”

Pantallazo

Hacía tiempo que Gustavo "El Gucci" Serafini se había alejado de la escena pública. Probablemente se enmarcó en una seguidilla de situaciones fuera del ámbito musical: primero, hubo múltiples denuncias en las redes las que vincularon al cantante con el abuso de mujeres. Luego, la reyerta con el excandidato a la presidencia Daniel Martínez y su gabinete quienes retiraron al intérprete de sus listas.

Esta semana volvió al ruedo para hablar de su vida y su presente profesional en el programa Algo Contigo. Sin embargo, se dio un tenso cruce cuando se tocó el tema de la violencia de género.

"Hay mujeres que mueren todos los días a manos de parejas y exparejas", dijo la periodista Anahí Lange.

"No, mueren hombres y mujeres. Y no podés hacer que valgan más, es parte de una dictadura moral la que vivimos. Mueren hombres en manos de sus mujeres. ¿Entonces si mueren más negros vamos a darles más importancia a los negros?", disparó el cantante de música tropical. "Lo que ustedes están diciendo, y acá me calienta que me voy a meter en otro quilombo, pero está mal el análisis", agregó.

Muy respetuosa, Lange le retrucó que no era su intención que "se caliente" sino hacerle entender la situación con cifras.

"Lo que vos me estás diciendo es que la vida de la mujer vale más que la del hombre", disparó el Gucci, ajeno a todos los argumentos y cifras oficiales.

Acto seguido, la frutilla de la torta: "Mi amor, ¿cómo te llamás?", preguntó el cantante, sin siquiera saber con quién estaba hablando.

"Anahí me llamo, mucho gusto, Gucci", respondió la periodista.

Algo Contigo: el Gucci opinó que en Uruguay no hay discriminación contra la mujer y @anahilange_ salió al cruce. pic.twitter.com/caBGgqzbZ1 — Canal 4 (@Canal4_UY) November 30, 2020