Polémica con el casting de Gran Hermano: se postuló maestra que vende contenido érotico

Pantallazo

Desde que Telefe anunció la vuelta de Gran Hermano fue un furor en las redes los castings que subían.

Una de las postulantes causó mucha polémica por ser una maestra escolar que vende contenido erótico.

Tras esta controversia los padres de la institución donde trabajaba Miguelina Fredes pidieron su renuncia.

"Soy titular, sí, pero dejó de hacerme feliz esta presión. Tanta preocupación. Yo no soy de las docentes que andan a los gritos, no podía. Me cuesta mucho esa parte", comenzó.

"No voy a volver a trabajar con chicos. Estudié Licenciatura en Educación (en la Universidad Siglo XXI) para dar clases con adultos. Los adultos saben lo que tienen que hacer. Los niños son un amor, pero están los padres detrás y cuestionan todo", sostuvo.

"Si me saco fotos, las subo a redes sociales o las vendo es tema mío. Es un tema personal. No entiendo por qué piden que renuncie. No voy a renunciar a mi cargo titular, voy a cambiar de funciones", sentenció la maestra.