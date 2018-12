Pity la numerologa predica que Darthes “podría atentar contra su vida”

Pantallazo

Tras la denuncia una denuncia de violación y una ida a Brasil para que la justicia lo ampare, el futuro de Juan Darthés es noticia del día a día.

Invitada a la mesaza de Mithe Legran Pity, la numerologa más famosa de argetina, habló sobre el caso del actor y lo que le depara para su destino.

"Me movilizó mucho lo de Juan Darthés, me pareció muy fuerte. Ayer estudiamos con mis alumnos su nombre con los números, su nombre real. Tiene nueve consonantes y nueve vocales", comienza a explicar.

"Las personas que tienen en el destino el número nueve pueden ser portadores de luz o de oscuridad", reflexionó y anticipó: "Sale claramente el traslado y recién en cuatro años se va a definir esto. Puede ser que él viaje, que vuelva. Pero no se va a resolver en el corto plazo. Igual, la condena social es terrible", agrega.

Luego hizo un pronóstico que incomodó a todos en la mesa: "No estaría libre de atentar contra su propia vida. Uno cuando dice estas cosas tiene que tener cuidado y quiero ser lo más respetuosa. Pero creo que él está pagando su karma. De acá no se va nadie sin pagar sus cuentas. Van a ser meses fuertes pero no veo la justicia a corto plazo", concluyó Pity.