Pepe Cibrián demandará a Raphael Dufour tras la denuncia por abuso sexual: “Mucho daño”

A mediados de julio de 2022, Raphael Dufour denunció al director teatral argentino Pepe Cibrián ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 33 de Buenos Aires por abuso sexual.

“Pepe quería que yo tuviera relaciones sexuales con él y yo me negué. En un momento, los taxi boys me tiran a la cama y me empiezan a sacar la ropa. Tuve una situación forzada por tres personas. Abusaron de mí. Pepe Cibrián me da asco. Me manosearon y me tocaron todo. Pepe Cibrián tocó mis genitales en esa lucha que yo no quería nada. Pepe en el rol gay es pasivo”, lanzó Dufour en su momento en el programa de A la tarde.

?? El duro testimonio de Rafael Dufour, denunciante de Pepe Cibrián: "Abusaron de mí en su casa"



El duro testimonio de Rafael Dufour, denunciante de Pepe Cibrián: "Abusaron de mí en su casa" - América TV, July 29, 2022

A partir de esta acusación del productor uruguayo contra Cibrián, Lautaro Elorz, abogado del creador de Drácula, dijo que su cliente abordará acciones legales contra el demandante, Dufour, por calumnias e injurias.

“Nosotros iniciaremos acciones legales contra Dufour, la gente tiene que saber que cuando uno imputa a una persona por un hecho delictivo falso comete el delito de calumnias, y cuando uno declara ante un juez y omite la verdad es el delito de falso testimonio, así que estamos trabajando en esa linea”, comenzó el letrado en una entrevista con Juan Etchegoyen.

“La realidad es que a Pepe le hicieron mucho daño y no le hizo nada bien esto. Él viene trabajando hace años y hay muchísimos actores y actrices que empezaron a trabajar por él, no fueron gratuitas todas estas declaraciones de Dufour. No te puedo adelantar mucho más, pero estamos trabajando en esa línea, se afirmaron hechos que son falsos”, cerró.