Paulo Londra presentó a su novia a través de Instagram

Pantallazo

El cordobés Paulo Londra es uno de los cantantes de trap más exitosos del momento. Con tan sólo 21 años, ya tiene más de siete millones de seguidores en Instagram y ha colaborado con artistas internacionales como Ed Sheeran y Becky G.

Esta semana, Londra subió unas historias a Instagram donde se muestra con su novia Rocío Moreno, también argentina.

"We are still kids, but we´re so in love" (somos chicos todavía, pero estamos tan enamorados), comentó el cantante en su publicación.

Sin embargo, y a pesar de que estas imágenes son de hace pocas horas, la historia entre ambos no es reciente. De hecho, hay fotos del 2016 en las que se muestran juntos.

Todo indica que, esta vez, Londra le propuso acercarse y "dejar las dudas".