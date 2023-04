Paula Chaves y Agustín de “Gran Hermano” estarán en la vuelta de “PH Uruguay”

Pantallazo

Podemos hablar Uruguay regresa muy pronto con su cuarta temporada. El programa, que en Argentina tiene al frente a Andy Kusnetzoff, será nuevamente conducido por Gonzalo Cammarota y se emitirá en el horario de la noche por Canal 4.

Desde las redes sociales del ciclo confirmaron la vuelta de este nueva edición. “Volvé a ponerte en modo encuentro, vuelve a la pantalla de Canal 4, PH Uruguay. El programa en donde nuestros grandes invitados se emocionan y comparten sus historias de la mano de Gonzalo Cammarota. ¡MUY PRONTO!”, escribieron en el posteo compartido en Instagram.

Aunque se desconoce la fecha de estreno del programa, Ángel de Brito reveló en LAM que esta nueva temporada tendrá dos famosos argentinos de invitados en el regreso del formato. El periodista contó que la próxima semana Paula Chaves y Agustín Guardis, exparticipante de Gran Hermano, participarán del show.

“Información de ahora. Miércoles, Agustín graba PH en Uruguay con Paula Chaves”, informó. Luego, Ángel aprovechó para preguntar por qué el PH de Argentina no estaba más al aire: “¿Qué pasó que no está más Andy Kusnetzoff? Pregunté varias veces y no me contestan”.

El programa uruguayo, que es una adaptación del formato argentino, reúne a diferentes personalidades del mundo del espectáculo, la política, el deporte y otras áreas, con el objetivo de generar un diálogo y debate entre los invitados.