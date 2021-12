Patricio Giménez a Moria por criticar a Susana: "No le doy más importancia a la pelotuda"

Pantallazo

Luego de que Moria Casán lanzara fuertes declaraciones contra Susana en el programa de Intrusos, Patricio Giménez no se quedó callado.

"Nunca fuimos amigas, fuimos compañeras, yo no tengo amigas mujeres excepto dos o tres. No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada un besito", fueron las palabras de Tutankamoria para el canal de América TV.

En defensa de su hermana, el cantante no se quedó callada en Mitre Live con Juan Etchegoyen.

"A Dios gracias me chupa un huevo. No le doy más importancia a la pelotuda ¿Sabés que pasa? Me deja de importar el piquete. El piquete le tiene que importar al pobre tipo que tiene que seguir laburando ahí", dijo el artista argentino.

"Hoy para mí estar en Argentina es de lo único que hay que escapar. Siento yo que es imposible subsistir leyendo las noticias que día a día pasan. Es veneno. Si uno quiere al país, es veneno. Tenés dos opciones: ponerte a pelear como hacían nuestros padres o irse del país", finalizó contundente Patricio.