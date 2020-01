Pantallazo

Patricio Giménez Vs. Moria: “Ni diva, ni número uno: sos una ex convicta de cabotaje”

La reyerta entre Moria Casán y Patricio Giménez (hermano de Susana) viene de tiempo atrás. Casán ha tildado al músico de "vago" y "vividor", pero esta vez él se enojó porque se metió con su hermana.

Luego de los polémicos dichos de Susana sobre enseñarles a los pobres a trabajar en el campo, Casán disparó en su programa Incorrectas: "Es fin de año, todos están con un traguito, ella viene en helicóptero, está llena de millones, está en otro Sistema Solar".

"Yo no me reiría de una persona que la hizo mucho mejor que vos", opinó Patricio en el programa radial Cosas de minas. Y ahí se complicó.

"Te aclaro rasca higos que nunca estoy nerviosa, en el único lugar que tengo nervios es en mi clítoris. Rasca higos retirate a seguir cantando en los pubs!!!", le respondió Moria. Y luego lo invitó a su programa.

No tengo padrinazgo político como las 2 divas que le condonaron una deuda que debían a la AFIP, que come todo el norte done uds quieren que haya gallineros (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) January 9, 2020

venite una tarde a @AmericaTV pero al channel, no a la disco que te vas al tunel los días friendly y te perdessss cerebro lessss ?????????????? — Moria Casán (@Moria_Casan) January 9, 2020

Las aguas parecían haberse calmado, pero Patricio le respodió días más tarde.

"A America le doy notas. A vos no. Tampoco entiendo tus comentarios homofóbicos, falsos y retro. Ni diva ni número uno: sos una ex convicta de cabotaje. Dejá las calumnias porque me haria mucha gracia ponerte un bozal #LadriGagá", disparó el cantante.

"Sos un ser egocéntrico y tan poco evolucionado. Vendes humo. No sos diva. No sos nada mas q odio y resentimiento. Yo en cambio no tengo humos ni pretenciones. Yo soy libre y vos esclava de lo que no llegas a ser", remató.

